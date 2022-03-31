Стерлинг: в первом бою с Яном рефери и врач спасли меня

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг признался, что был близок к поражению в поединке с Петром Яном.



«Я благодарен рефери и врачу за то, что они спасли меня от меня. Если бы они дали мне пять минут, то я бы продолжил бой. Они остановили поединок, и я благодарен за это. В том бою я был под угрозой, я постоянно пропускал удары по голове. После этого я получил запрещённый удар коленом и даже не видел этого.



Моё положение в бою не стало бы лучше. Люди могут говорить что угодно, но я не вертелся на канвасе, не сдался. Рефери спас меня от меня, и я очень это ценю», — приводит слова Стерлинга MiddleEasy.



В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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