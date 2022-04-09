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Шлеменко: конфликт со Стерлингом сам Петя организовал — это же раскрутка боя

Шлеменко: конфликт со Стерлингом сам Петя организовал — это же раскрутка боя
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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

«Может ли конфликт сбить Петра? Да какой конфликт? По-моему, его сам Петя и организовал, если я не ошибаюсь. Поэтому как он на него повлияет? Стерлинг провоцирует? А как он это делает? Кричит на русском оскорбления – было такое, да. Петя же ему тоже отвечал на английском. Это же раскрутка боя. Чтобы вы мне позвонили, чтобы больше журналистов поинтересовалось, больше народу посмотрело. Совершенно стандартная ситуация, не знаю, что тут удивительного», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится утром 10 апреля 2022 года в Джэксонвилле на турнире UFC 273. Первый поединок завершился дисквалификацией российского бойца за нелегальный удар коленом в голову. На кону стоит чемпионский пояс в легчайшем весе, который принадлежит сейчас американцу.

«Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео «Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео
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