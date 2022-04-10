«В следующий раз я буду умнее». Чимаев назвал свою главную ошибку в бою с Бёрнсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своей главной ошибке в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.
«Я был слишком заряжен, чтобы нокаутировать его. Я всю неделю говорил об этом. И попытался его вырубить, но это было моей ошибкой. Этот парень оказался очень жёстким, и я не ожидал от него такой прыти. С первой секунды боя я пытался его финишировать, но в следующем поединке я буду умнее», — сказал Чимаев на пресс-конференции после боя.
Напомним, противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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