Мухаммад победил Луке единогласным решением судей в главном бою UFC Vegas 51

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Vegas 51, в котором сошлись представители полусредней весовой категории 33-летний американец Белал Мухаммад и 30-летний представитель Бразилии Висенте Луке.

Бой завершился победой Мухаммада единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-47).

Таким образом, Белал одержал третью победу кряду в UFC. Всего в ММА на его счету теперь 21 победа и 3 поражения. Для Луке поражение стало восьмым в ММА при 21 победе, у него прервалась четырёхматчевая победная серия.

Напомним, Белал Мухаммад занимает шестую позицию в рейтинге полусреднего веса UFC, а Висенте Луке – пятый.

В соглавном поединке турнира сошлись представители средней весовой категории – 29-летний бразилец Кайо Борральо и 29-летний россиянин Гаджи Омаргаджиев. Поединок завершился победой Борральо техническим решением судей (29-27, 29-27, 29-27).