Масвидаль: Усман ничего особенного не умеет в стойке

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль выразил мнение, что чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман не является «настоящим» ударником и не так хорош в стойке.



«Я знаю, что его можно победить. Непобедимых нет. Если абстрагироваться от второго раунда, в первом я нанёс ему несколько хороших ударов. После первого удара коленом он перевёл меня. Второй удар пришёлся ему в грудь, а бедром я задел его челюсть, после чего его немного качнуло. В стойке он не умеет ничего особенного. Он не выглядит как настоящий ударник», — приводит слова Масвидаля BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале IMPAULSIVE в YouTube.



Усман и Масвидаль встречались дважды, оба боя заканчивались в пользу Камару.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова: