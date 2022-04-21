Альварес рассказал, почему не думает про третий бой с Головкиным

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал о том, что сейчас он сосредоточен на предстоящем бое с Дмитрием Биволом и не думает о трилогии с Геннадием Головкиным.

«Я на сто процентов сосредоточен на Биволе, и бой с Головкиным меня не волнует. Сначала я должен разобраться с Дмитрием, а там будет видно. Но люди хотят увидеть этот бой, верно? Этот поединок будет для людей.

Бой Головкина с Муратой? Не впечатлён. Но он выглядел хорошо, он выглядел сильным. Однако я никогда не бываю впечатлён… Я знаю, что он делает, и я знаю, что он сильный боец, но удивить меня сложно. Ведь я всё о нём знаю и так», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, бой Альвареса и Бивола состоится 8 мая.