Кармуш победила Веласкес и завоевала чемпионский пояс Bellator в наилегчайшем весе
Поделиться
23 апреля в Гонолулу (Гавайи, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 278. В главном событии турнира состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между бразильянкой Джулианой Веласкес и американкой Лиз Кармуш.
Кармуш одержала победу в четвёртом раунде техническим нокаутом и завоевала пояс в наилегчайшей весовой категории.
Американка одержала 17-ю победу в смешанных единоборствах при семи поражениях.
Веласкес, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере в смешанных единоборствах. Ранее она одержала 11 побед подряд.
В соглавном бою турнира россиянин Никита Михайлов уступил представителю Перу Энрике Барсоле. Бой продлился все три раунда и завершился победой перуанца единогласным решением судей.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
08:00
-
07:52
-
07:11
-
00:11
- 22 апреля 2022
-
23:40
-
22:46
-
21:55
-
20:00
-
19:29
-
19:18
-
17:51
-
17:00
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:12
-
14:17
-
14:00
-
13:32
-
12:31
-
12:07
-
11:59
-
11:45
-
11:09
-
11:04
-
10:14
-
09:55
-
09:15
-
01:58
-
00:56
- 21 апреля 2022
-
23:43
-
22:57
-
21:37
-
20:47
-
19:39
Партнерский контент