Кармуш победила Веласкес и завоевала чемпионский пояс Bellator в наилегчайшем весе

23 апреля в Гонолулу (Гавайи, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 278. В главном событии турнира состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между бразильянкой Джулианой Веласкес и американкой Лиз Кармуш.

Кармуш одержала победу в четвёртом раунде техническим нокаутом и завоевала пояс в наилегчайшей весовой категории.

Американка одержала 17-ю победу в смешанных единоборствах при семи поражениях.

Веласкес, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере в смешанных единоборствах. Ранее она одержала 11 побед подряд.

В соглавном бою турнира россиянин Никита Михайлов уступил представителю Перу Энрике Барсоле. Бой продлился все три раунда и завершился победой перуанца единогласным решением судей.