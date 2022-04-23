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Кармуш победила Веласкес и завоевала чемпионский пояс Bellator в наилегчайшем весе

Кармуш победила Веласкес и завоевала чемпионский пояс Bellator в наилегчайшем весе
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23 апреля в Гонолулу (Гавайи, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 278. В главном событии турнира состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между бразильянкой Джулианой Веласкес и американкой Лиз Кармуш.

Кармуш одержала победу в четвёртом раунде техническим нокаутом и завоевала пояс в наилегчайшей весовой категории.

Американка одержала 17-ю победу в смешанных единоборствах при семи поражениях.

Веласкес, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере в смешанных единоборствах. Ранее она одержала 11 побед подряд.

В соглавном бою турнира россиянин Никита Михайлов уступил представителю Перу Энрике Барсоле. Бой продлился все три раунда и завершился победой перуанца единогласным решением судей.

Bellator 2022. Bellator 278, Гонолулу, США
Джулиана Веласкес - Лиз Кармуш (W)
23 апреля 2022, суббота. 06:40 МСК
Окончено
TKO
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