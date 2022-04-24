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Сергей Хандожко нокаутировал американца Гранта на UFC Fight Night после двухгодичной паузы

Сергей Хандожко нокаутировал американца Гранта на UFC Fight Night после двухгодичной паузы
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 205 (Vegas 52) состоялся бой в полусреднем весе между 29-летним российским бойцом Сергеем Хандожко и 37-летним представителем США Дуайтом Грантом.

Поединок завершился победой Хандожко техническим нокаутом на последней минуте второго раунда.

Напомним, ранее Хандожко провёл два боя в UFC – в дебютном в июне 2019 года победил единогласным решением судей шведа Ростема Акмана, а в ноябре этого же года уступил соотечественнику Рустаму Хабилову. Отметим, что пауза после последнего боя составила более 2,5 лет.

Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах.

UFC 2022. UFC Fight Night 205, Лас-Вегас, США
Дуайт Грант - Сергей Хандожко (W)
24 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Окончено
TKO
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