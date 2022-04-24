Сергей Хандожко нокаутировал американца Гранта на UFC Fight Night после двухгодичной паузы

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 205 (Vegas 52) состоялся бой в полусреднем весе между 29-летним российским бойцом Сергеем Хандожко и 37-летним представителем США Дуайтом Грантом.

Поединок завершился победой Хандожко техническим нокаутом на последней минуте второго раунда.

Напомним, ранее Хандожко провёл два боя в UFC – в дебютном в июне 2019 года победил единогласным решением судей шведа Ростема Акмана, а в ноябре этого же года уступил соотечественнику Рустаму Хабилову. Отметим, что пауза после последнего боя составила более 2,5 лет.

Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах.