Сергей Хандожко нокаутировал американца Гранта на UFC Fight Night после двухгодичной паузы
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 205 (Vegas 52) состоялся бой в полусреднем весе между 29-летним российским бойцом Сергеем Хандожко и 37-летним представителем США Дуайтом Грантом.
Поединок завершился победой Хандожко техническим нокаутом на последней минуте второго раунда.
Напомним, ранее Хандожко провёл два боя в UFC – в дебютном в июне 2019 года победил единогласным решением судей шведа Ростема Акмана, а в ноябре этого же года уступил соотечественнику Рустаму Хабилову. Отметим, что пауза после последнего боя составила более 2,5 лет.
Таким образом, Сергей одержал 28-ю победу в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым в карьере при 11 победах.
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