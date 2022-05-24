«Это самый интересный бой в лёгком дивизионе». Хабиб ответил тренеру Оливейры

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к Диего Лиме, тренеру бразильского бойца смешанных единоборств Чарльза Оливейры. Хабиб призвал его содействовать организации поединка своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым. Ранее Лима говорил, что поединок Оливейры и Махачева должен состояться в Бразилии.
«Тренер Диего, смотри на вещи реально. Это был бы самый интересный бой в лёгком весе. Оба бойца сейчас выглядят очень здорово. Давай же предоставим им возможность подраться в любом месте мира. Давай будем продвигать этот бой! При всём уважении мы верим в свои силы. Бразилия, мы идём», – написал Хабиб.
Оливейра в последнем бою одолел американца Джастина Гэтжи. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
Махачев последний бой провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.
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