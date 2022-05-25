Ринату Фахретдинову разрешили выходить на бои UFC в татарской тюбетейке

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов сообщил, что руководство UFC одобрило идею с выходом в октагон в тюбетейке.



«То, чего вы так долго ждали и просили! В UFC официально одобрили тюбетейку на мой выход. Теперь отстаньте от меня», — написал Ринат Фахретдинов в своём телеграм-канале.

Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.



Напомним, ранее стало известно, что победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров будет находиться в углу Рината Фахретдинова во время этого боя.