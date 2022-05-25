Ринату Фахретдинову разрешили выходить на бои UFC в татарской тюбетейке
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов сообщил, что руководство UFC одобрило идею с выходом в октагон в тюбетейке.
«То, чего вы так долго ждали и просили! В UFC официально одобрили тюбетейку на мой выход. Теперь отстаньте от меня», — написал Ринат Фахретдинов в своём телеграм-канале.
Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.
Напомним, ранее стало известно, что победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров будет находиться в углу Рината Фахретдинова во время этого боя.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
20:34
-
19:53
-
18:55
-
17:53
-
16:19
-
15:46
-
13:57
-
13:21
-
12:52
-
12:15
-
11:08
-
10:03
-
09:12
-
00:41
- 24 мая 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:57
-
21:05
-
20:03
-
19:29
-
18:51
-
18:25
-
17:25
-
17:11
-
16:12
-
15:20
-
14:29
-
13:54
-
12:55
-
11:07
-
10:07
-
09:11
-
00:55
- 23 мая 2022
-
23:47
-
22:26
Партнерский контент