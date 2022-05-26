Царукян — о Фергюсоне: не понимаю, что он делает на девятой строчке. Ему пора завершать

Российский боец UFC Арман Царукян считает, что американец Тони Фергюсон должен завершить карьеру после поражения в бою с Майклом Чендлером.
«Я не понимаю, что Тони делает на девятой строчке рейтинга. Четыре поражения подряд… Ему пора завершить карьеру», — приводит слова Царукяна Sportskeeda.
Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.
Напомним, в следующем поединке Царукяну будет противостоять польский боец Матеуш Гамрот. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 208, который будет проходить 25 июня.
Царукян одержал 18 побед и потерпел два поражения. Царукян выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Арман одержал пять побед подряд.
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