Оливейра: Макгрегор сбежал от меня, потому что понимал, что могло бы с ним случиться

Бразильский боец ММА Чарльз Оливейра подверг критике экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора за то, что тот отказывался проводить бой с ним.

«Думаю, когда в карьере какого-либо бойца случается серия поражений, ему следует начать тщательнее думать о том, кто же будет его следующим соперником. Мне кажется, что в течение некоторого времени Конор полагал, что я являюсь главной проблемой для всего дивизиона. Поэтому он и считал, что бой со мной станет проблемой и для него. Так что ответ относительно этого поединка уже дан. Он сбежал, потому что понимал, что в таком случае могло бы с ним случиться», — приводит слова Оливейры BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале Canal Encarada в YouTube.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника: