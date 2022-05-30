«Гарантирую, что на этот раз тебе так не повезёт». Фергюсон предложил Чендлеру реванш

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон призвал американца Майкла Чендлера дать ему реванш. Предыдущий бой соперников закончился убедительной победой Чендлера, который нокаутировал оппонента во втором раунде.



«Сделаем это снова. Гарантирую, на этот раз тебе так не повезёт!» – написал Фергюсон в соцсетях.



На турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Спортсмену сделали рентген, после чего его выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя. Сам Фергюсон дал понять, что планирует продолжать выступать.