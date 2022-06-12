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Эмеев проиграл Маддалене нокаутом в первом раунде на UFC 275

Эмеев проиграл Маддалене нокаутом в первом раунде на UFC 275
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В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В основном карде завершился бой между российским бойцом Рамазаном Эмеевым и спортсменом из Австралии Джеком Деллой Маддаленой. Победу одержал второй.

На третьей минуте первого раунда Эмеев проиграл нокаутом. Увы! Рамазан Эмеев был близок к досрочной победе удушающим приёмом, но Маддалена сумел выбраться из захвата, а затем провёл мощнейшую серию и одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде

В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт седьмую защиту титула. Соперницей Пули будет четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой

UFC 2022. UFC 275, Сингапур, Сингапур
Джек Делла Маддалена (W) - Рамазан Эмеев
12 июня 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Джек Делла Маддалена
Окончено
TKO
Рамазан Эмеев
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