Бывший соперник Тайсона и Кличко отправил в нокаут посетителя ресторана в Лондоне
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Бывший боксёр-профессионал в тяжёлой весовой категории Джулиус Фрэнсис нокаутировал посетителя ресторана в столице Великобритании, который вёл себя агрессивно.
Фрэнсис завершил профессиональную карьеру в 2006 году. В настоящее время 57-летний британец работает охранником в торгово-развлекательном центре недалеко от стадиона «Уэмбли».
«Парень уже атаковал нескольких человек как вербально, так и физически, а потом бросился на Фрэнсиса и занёс руку для удара. Честно говоря, с ним справились эффективно и надлежаще», – рассказал очевидец Boxing King Media.
Фрэнсис в 2013 году дрался с Виталием Кличко, а в 2014 году – с Майком Тайсоном. Обоим соперникам британец проиграл нокаутом во втором раунде.
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