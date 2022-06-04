Майк Тайсон назвал бойца, с которым Макгрегору не стоит сражаться сразу после возвращения

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке между экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором и известным американским бойцом ММА Тони Фергюсоном.
«Бой с Фергюсоном получился бы жёстким. Он воин, независимо от того, проигрывает ли или выигрывает. Этот парень проводит захватывающие поединки. Такого соперника трудно победить. Но пусть Конор для начала всё-таки проведёт три боя и вновь обретёт былую уверенность», — сказал Тайсон в The Fight Card podcast.
Последний бой Макгрегор провёл на турнире UFC 264, сразившись с американцем Дастином Порье и уступив ему, сломав при этом ногу. Фергюсон в последнем бою уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Поединок проходил на UFC 274.
Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:
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