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Майк Тайсон назвал бойца, с которым Макгрегору не стоит сражаться сразу после возвращения

Майк Тайсон назвал бойца, с которым Макгрегору не стоит сражаться сразу после возвращения
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке между экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором и известным американским бойцом ММА Тони Фергюсоном.

«Бой с Фергюсоном получился бы жёстким. Он воин, независимо от того, проигрывает ли или выигрывает. Этот парень проводит захватывающие поединки. Такого соперника трудно победить. Но пусть Конор для начала всё-таки проведёт три боя и вновь обретёт былую уверенность», — сказал Тайсон в The Fight Card podcast.

Последний бой Макгрегор провёл на турнире UFC 264, сразившись с американцем Дастином Порье и уступив ему, сломав при этом ногу. Фергюсон в последнем бою уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Поединок проходил на UFC 274.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:

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