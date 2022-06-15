Оливейра назвал причину, по которой хочет подраться с Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра объяснил желание провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.



«Бой с Макгрегором был бы для меня очень хорошим вариантом. Такой поединок принёс бы мне много денег, а это самое главное. Кроме того, это также было бы очень хорошо для моего наследия. Независимо от того, оправился он уже от предыдущего поражения или нет, он является тем парнем, который вошёл в историю. Вот почему я думаю, что было бы здорово провести такой бой. Но здесь всё зависит не только от меня. А если бы это зависело от меня, бой бы уже состоялся.



Мне нужно растить дочь. Все хотят драться с Конором, не только я этого желаю. Каждый знает, что драться с Макгрегором очень выгодно в финансовом плане», — приводит слова Оливейры MMA Fighting со ссылкой на ESPN US.

Конор Макгрегор опубликовал видео с тренировки: