Исмагулов: хочу, чтобы Серроне был моим следующим соперником

Российский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в лёгком весе, рассказал, что хотел бы встретиться в следующем поединке с американцем Дональдом Серроне.
«Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь. Хотите увидеть шоу – дайте мне соперника из топ-15, дайте мне соперника из топ-10.
Я полностью уверен в себе и готов к любому вызову. Чем лучше соперник, тем лучше я дерусь.
Я слышал, что у Серроне нет соперника, поэтому я хочу, чтобы он был следующим», — приводит слова Исмагулова MMAJunkie.
Напомним, свой последний поединок Исмагулов провёл с Гурамом Кутателадзе в ночь с 18 на 19 июня мск на UFC Fight Night в Техасе.
Победу в бою одержал Исмагулов решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Кутателадзе, в свою очередь, потерпел третье поражение в MMA при 12 победах.
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