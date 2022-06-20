Исмагулов: хочу, чтобы Серроне был моим следующим соперником

Российский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в лёгком весе, рассказал, что хотел бы встретиться в следующем поединке с американцем Дональдом Серроне.

«Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь. Хотите увидеть шоу – дайте мне соперника из топ-15, дайте мне соперника из топ-10.



Я полностью уверен в себе и готов к любому вызову. Чем лучше соперник, тем лучше я дерусь.



Я слышал, что у Серроне нет соперника, поэтому я хочу, чтобы он был следующим», — приводит слова Исмагулова MMAJunkie.

Напомним, свой последний поединок Исмагулов провёл с Гурамом Кутателадзе в ночь с 18 на 19 июня мск на UFC Fight Night в Техасе.

Победу в бою одержал Исмагулов решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Кутателадзе, в свою очередь, потерпел третье поражение в MMA при 12 победах.