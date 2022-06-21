Диаз: UFC, отпустите меня, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле-августе

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к UFC с просьбой отпустить его.

«UFC, отпустите меня сейчас, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле или августе. У меня есть дела поважнее», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Диаз рассказал, как пытался организовать для себя поединок, в частности, со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.