Диаз: UFC, отпустите меня, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле-августе
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к UFC с просьбой отпустить его.
«UFC, отпустите меня сейчас, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле или августе. У меня есть дела поважнее», — написал Диаз в своих социальных сетях.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
Ранее Диаз рассказал, как пытался организовать для себя поединок, в частности, со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
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