Токов: Немков несколько раз себя перегрузил перед поединком с Андерсоном

Российский боец Bellator Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о чемпионском поединке одноклубника и соотечественника Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном, который состоялся на турнире Bellator 277 в апреле.

Напомним, поединок полутяжеловесов был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.

«Вообще, к этому поединку Вадим много тренировался. И несколько раз себя перегрузил. По бою было видно, что у него нет заряда, силы в мышцах. Были перегрузки на сборах. Нужно было брать паузы, а он газовал по полной. Очень важный бой. Выводы сделает и к реваншу подойдёт в гораздо лучшей форме. Вадим всегда больше всех пашет, и тут перепахал.

Андерсон – интересный универсал. У него хорошая борьба. Но и у Вадима борьба сильная, потому что я не видел, чтобы на сборах кто-то его переводил или что-то ещё. Какие бы соперники ни были. В прошлом поединке, как мне кажется, сказались перегрузки», – приводит слова бойца издание Metaratings.