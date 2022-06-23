Рахмонов заявил, что станет чемпионом UFC за полтора-два года
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями перед боем с Нилом Мэгли на UFC Fight Night 208.
«Я привык всё делать основательно. Торопиться некуда, мы уже в UFC. Показываем хорошие бои. Думаю, что на полтора-два года я стану чемпионом», — сказал Рахмонов на пресс-конференции перед боем.
Следующий поединок Рахмонов проведёт против девятого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни. Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада). Всего в ММА Рахмонов провёл 39 поединков, выиграв 29 из них. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.
Казахстанский боец анимает 15 строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.
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