Рахмонов: важно, чтобы после боя с Мэгли судья поднял мою руку
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями перед боем с Нилом Мэгли на UFC Fight Night 208.
«Я рад находиться на 15-м месте рейтинга полусреднего дивизиона UFC. Скоро буду на 10-м месте, а дальше – больше, доберусь до чемпионства. Я люблю подраться 3 раза в год, это самый лучший вариант для меня. В 2020 и 2021 году у меня были определённые проблемы, потому, выступил только 2 раза. Что касается ярких финишей, которые от меня ждут болельщики, то для меня это не принципиально. Важно, чтобы после боя судья поднял мою руку», – рассказал Рахмонов на пресс-конференции перед боем.
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