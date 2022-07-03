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Столяренко за 42 секунды победила Кларк на турнире UFC 276

Столяренко за 42 секунды победила Кларк на турнире UFC 276
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В ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276. В рамках предварительного карда латвийка Юлия Столяренко встретилась с представительницей Австралии Джессикой-Роуз Кларк.

Бой завершился спустя 42 секунды после начала первого раунда. Столяренко провела болевой приём, заставив соперницу сдаться.

Таким образом, Столяренко одержала 10-ю победу в смешанных единоборствах. Ей удалось прервать серию из трёх поражений подряд в UFC.

В главном событии турнира чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном бою турнира чемпион в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски проведёт защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2022. UFC 276, Лас-Вегас, США
Джессика-Роуз Кларк - Юлия Столяренко (W)
03 июля 2022, воскресенье. 01:05 МСК
Юлия Столяренко
Окончено
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Джессика-Роуз Кларк
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