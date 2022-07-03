Андрей Корешков назвал российских бойцов, способных стать чемпионами UFC
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Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), россиянин Андрей Корешков назвал отечественных бойцов, способных стать чемпионами в престижнейшей организации мира UFC.
«Я так скажу. Бойцы из России могут забрать больше половины титулов UFC. А что? Петру Яну по силам. Анкалаев? Выиграет. И Ислам Махачев станет чемпионом. Им это по силам», – приводит слова Корешкова издание MMAMeta.
Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра заявил, что готов вызвать на бой звёздного россиянина Хабиба Нурмагомедова, на этих выходных вошедшего в Зал славы UFC, в случае победы над Исламом Махачевым, поединок с которым, как ожидается, состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).
Новость по темеОливейра: я побью Махачева и вызову Хабиба
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