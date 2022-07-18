«Я опечален». Дана Уайт отреагировал на завершение карьеры Серроне
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу новости о том, что американский боец Дональд Серроне завершает профессиональную карьеру бойца.
Напомним, сразу после поражения от соотечественника Джима Миллера в рамках турнира UFC 276 Серроне объявил о завершении карьеры.
«Я думаю, что его время пришло. Я счастлив за него. С ним было так весело в этой организации, и он такой хороший парень. Я рад за него и в то же время опечален этой новостью», — приводит слова Уайта MMA Junkie.
Напомним, Дональд Серроне провёл в ММА 49 боёв, в которых одержал 36 побед. В последних семи боях он потерпел шесть поражений, а один поединок завершился без результата. Он является бывшим претендентом на звание чемпиона в лёгком весе в UFC.
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