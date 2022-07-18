Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о переговорах по реваншу против Андерсона

Российский боец Вадим Немков дал комментарий по поводу переговоров о реванше с американцем Кори Андерсоном.

«Всё застопорилось, пока тишина, поэтому ждём новостей. Я бы хотел выступить до конца этого года в ноябре или декабре. К этому времени я буду готов подраться. Но пока Bellator молчит», — поделился Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Последний раз россиянин выходил в октагон на турнире Bellator 277. Его противником был как Кори Андерсон. Бой Немкова и Андерсона был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил Вадима головой, нанеся ему рассечение левой брови. До остановки поединка была ничья.