Пимблетт посвятил победу другу, который покончил жизнь самоубийством накануне турнира UFC

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт посвятил победу в поединке с Джорданом Ливиттом своему другу, который накануне турнира UFC London покончил жизнь самоубийством.

«Я хочу посвятить этот бой маленькому Ли, маленькому воину. Боец лучше, чем кто-либо из нас когда-либо будет. Я проснулся в пятницу утром в 4 утра и услышал сообщение о том, что один из моих друзей дома покончил с собой. Это было за пять часов до моего взвешивания. Рикки, парень, это для тебя. В этом мире есть клеймо, что мужчины не могут говорить. Послушайте, если вы мужчина, и у вас есть груз на плечах, и вы думаете, что единственный способ решить эту проблему — самоубийство, пожалуйста, поговорите с кем-нибудь. Говорите с кем угодно. Пожалуйста, давайте избавимся от этого клейма. Мужчины начинайте говорить», — приводит слова Пимблетта Sport Bible.

Пимблетт одержал 19-ю победу в 22 поединках в ММА.