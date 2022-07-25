Немков дал прогноз на поединок Анкалаева против Смита

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков выбрал победителя в поединке между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом на турнире UFC 277.
«Уверен в победе Анакалаева. Не думаю, что Смит, создаст какую-то проблему для него. Магомед лучше во всех аспектах – в борьбе, в ударке он на высоком уровне», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Турнир UFC 277 состоится в ночь с 30 на 31 июля. В главном поединке Аманда Нуньес проведёт титульный реванш с Джулианной Пеньей, а в соглавном событии вечера за временный пояс в наилегчайшем дивизионе сразятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс. Третьим по значимости боем станет противостояние Деррика Льюиса и Сергея Павловича, а Магомед Анкалаев и Энтони Смит будут открывать мейн-кард.
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