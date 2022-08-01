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«Кармически вернулось, не будет глупости говорить». Корешков — о бое Павловича с Льюисом

«Кармически вернулось, не будет глупости говорить». Корешков — о бое Павловича с Льюисом
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Российский боец Bellator Андрей Корешков поделился мнением о победе Сергея Павловича над Дерриком Льюисом на турнире UFC 277.

«Сергей порадовал, потому что Льюис – боец хорошего калибра в тяжёлом дивизионе. Он хоть и чудом, но выиграл у Александра Волкова. Серьёзный соперник. Сергей молодец, нокаутировал его. Это кармически вернулось, не будет больше глупости говорить. Рад, что Сергей выиграл в гостях у сильного соперника, ещё и у того, который гадости говорил», – сказал Корешков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Сергей Павлович победил Деррика Льюиса нокаутом на 55-й секунде первого раунда. После боя многие болельщики и эксперты спорили о ранней остановке боя судьёй Дэном Мираглиоттой.

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