«Конечно, он не слабее Нганну». Минаков — про перспективы Павловича

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков оценил перспективы российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича после победы над американцем Дерриком Льюисом.

«Конечно, он не слабее [Нганну]. Серёга имеет природную силу, не наработанную в зале, а именно громадную природную силу. У него крупные руки, быстрые и мощные ноги. У него есть всё, чтобы доминировать в этой весовой категории. Я считаю, что на сегодняшний день среди всех россиян, представленных в тяжёлом дивизионе UFC, Серёга имеет наибольшие шансы стать чемпионом.



По своим навыкам он наиболее универсальный, чем все остальные. Потенциально его возможно представить чемпионом. Вопрос только психологического состояния — насколько он в это верит? А также тех возможностей, которые у него есть в подготовке, так как это немало значит — есть ли у тебя команда, есть ли у тебя возможность выезжать, готовиться, тренироваться нормально в лагерях, где есть хорошая оппозиция», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.