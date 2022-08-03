Артём Лобов: идея создать бренд виски от Конора Макгрегора была моей

Российско-ирландский боец Артём Лобов сообщил, что именно он подкинул экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору идею создать свой бренд виски.
«Мало кто знает, но идея создать бренд виски от Конора — моя. Мы были в зале после его второго боя с Диазом. Он сказал мне: «Артём, Гора из «Игры престолов» предложил мне сделать свою собственную водку. Он сделал её в Исландии, теперь мне предлагает такую же возможность. Что думаешь?»
Я ответил ему: «Конор, водка — самый продаваемый алкогольный напиток в мире. Но зачем тебе водка из Исландии? Исландия – красивая страна, но водка? Кроме того, это дорогая страна, производство там водки будет стоить тебе заоблачных трат. Почему ты должен тратить деньги за сомнительное качество? Я могу выбить тебе гораздо лучшую сделку в России».
После этого я предложил ему производить ирландский виски. Я рассказал ему о доминации ирландского виски по всему миру. Конор сказал: «Попробуй заключить сделку». И я пошёл. После согласования сделки Конор предложил мне $ 1 млн, но я отказался. Каждый раз, когда я помогал ему в тренировочном лагере, он пытался мне заплатить, но я не принимал денег. Я ответил: «Мы всегда были друзьями и помогали друг другу. Я никогда не платил тебе за твою помощь в моей подготовке, поэтому не предлагай мне деньги», — приводит слова Лобова TalkSPORT.
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