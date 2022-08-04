Новый выпуск «Нашего дела»: Черкасов против Мурада, Кимчи против Фишера и другие бои

4 августа на Rutube вышел очередной выпуск «Нашего дела». В рамках карда произошло два главных события.
Первым стало то, что Исрапил Рамазанов по прозвищу «Мурад Легенда» предстал в клетке перед Андреем Черкасовым, ведущим Дом-2. Конфликт, разгоревшийся ещё на конференции «Нашего дела», дошел до октагона.
Оба бойца в своём противостоянии показали один из самых ярких боёв в поп-ММА. Он продлился все 3 раунда и исход этого боя был самым непредсказуемым для зрителей.
Вторым событием стало то, что Влад Кимчи дебютировал в роли бойца и выступил на «Нашем деле» против Артёма Фишера. Несмотря на то, что бой блогерский, оба соперника подошли к подготовке должным образом. Бой продлился всю дистанцию, однако все судьи сошлись на победе Фишера.
Специальным гостем турнира стал Магомед Исмаилов. Он выступил в роли комментатора.
Результаты турнира промоушена «Наше дело»:
Алексей Леденев – Денис «Большой Папа» Вильданов. Бой по правилам ММА. Выиграл Вильданов. Способ победы – технический нокаут.
Артуш Саркисян — Алексей Маслов. По правилам рукопашного боя. Выиграл Саркисян нокаутом в первом раунде на 1:20.
Даир Агацарский – Самир Мирзаев. По правилам рукопашного боя. Ничья. Признан несостоявшимся боем.
Рашид Койчакаев – Эльдар Гарафутдинов. Бой по правилам ММА. Выиграл Койчакаев единогласным решением судей.
Влад «Кимчи» Кудрин — Артём Фишер. По правилам рукопашного боя. Выиграл Фишер единогласным решением судей.
Андрей Черкасов – Исрапил Рамазанов (Мурад Легенда). Главный бой вечера. Бой по правилам ММА. Выиграл Черкасов единогласным решением судей.
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