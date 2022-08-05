Бёрнс считает, что Макгрегор не справился бы ни с кем из пятёрки лучших в полусреднем весе

35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс высказался о перспективах бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в полусреднем весе.



«Он не полусредневес, но, если он хочет драться в полусреднем весе, я бы с удовольствием выбил дерьмо из Конора. Думаю, что он не выдержит этого удара. Я даже не говорю о грэпплинге, потому что это несправедливо. Я бы просто уложил его и растерзал, но бой с Конором – это беспроигрышный вариант для меня. Я собираюсь избить его и получить кучу сумасшедших денег.



Ты не можешь справиться с пятёркой лучших парней в этом дивизионе. Если он действительно так думает, то пусть попробует провести бой с кем-нибудь из пятёрки лучших в этом дивизионе. Думаю, это несправедливо. Мы бы просто уничтожили Конора», – приводит слова Бёрнса MMA Fighting.



Конор Макгрегор уже более года не участвует в боях. Последний поединок Конор провёл летом 2021-го, когда на турнире UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье.