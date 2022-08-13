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Бой между Молдавским и Моури на Bellator 284 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Бой между Молдавским и Моури на Bellator 284 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз
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В Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 284. В рамках соглавного боя россиянин Валентин Молдавский встречался с представителем США Стивом Моури.

Поединок был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз в первом раунде.

Напомним, Стив Моури является непобеждённым чемпионом, в его активе 11 побед и ни одного поражения.

Валентин Молдавский, в свою очередь, выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провёл шесть поединков, победив во всех шести. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе единогласным решением уступил действующему чемпиону организации, американскому ветерану Райану Бейдеру.

В главном событии турнира бразилец Нейман Грейси встретится с представителем Японии Гоити Ямамути.

Bellator 2022. Bellator 284, Су-Фолс, США
Валентин Молдавский - Стив Моури
13 августа 2022, суббота. 05:00 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
No Contest
Стив Моури
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