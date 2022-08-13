Бой между Молдавским и Моури на Bellator 284 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

В Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 284. В рамках соглавного боя россиянин Валентин Молдавский встречался с представителем США Стивом Моури.
Поединок был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз в первом раунде.
Напомним, Стив Моури является непобеждённым чемпионом, в его активе 11 побед и ни одного поражения.
Валентин Молдавский, в свою очередь, выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провёл шесть поединков, победив во всех шести. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе единогласным решением уступил действующему чемпиону организации, американскому ветерану Райану Бейдеру.
В главном событии турнира бразилец Нейман Грейси встретится с представителем Японии Гоити Ямамути.
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