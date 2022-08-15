Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Усика: Фьюри — блестящий артист, я не верю, что он ушёл

Менеджер Усика: Фьюри — блестящий артист, я не верю, что он ушёл
Комментарии

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас заявил, что не верит в уход чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри из профессионального бокса.

12 августа Фьюри во второй раз за несколько месяцев объявил о завершении карьеры. Незадолго до этого британец заявил, что возвращается на ринг, чтобы провести бой с Дереком Чисорой.

«Я поверю в то, что Фьюри уходит в отставку, только тогда, когда увижу официальное заявление, что пояс WBC вакантен. Я ему не верю, Тайсон — блестящий артист. Он очень хорош в продвижении боёв, так что, я думаю, он вернётся, чтобы провести поединок с победителем боя Джошуа — Усик», — сказал Климас в интервью iFL TV.

На счету Тайсона Фьюри 33 боя в профессиональном боксе. Он одержал победы в 32 из них, а ещё один поединок закончился вничью.

Новость по теме
Тайсон Фьюри: после тяжёлых переговоров я наконец решил уйти. Всем спасибо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022