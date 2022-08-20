Цзю: буду болеть за Усика. Джошуа устанет, а Александр победит на выносливости

Бывший абсолютный чемпион мира, неоднократный победитель престижных турниров по боксу Константин Цзю высказался о предстоящем бое-реванше между Энтони Джошуа и Александром Усиком.



«Буду болеть за Усика. Надеюсь, что он сможет сделать то же самое, что в прошлый раз. Усику надо действовать на опережении — никакого обмена ударами, занять середину ринга, дать промахнуться, постоянно держать Джошуа в напряжении. Думаю, что Джошуа устанет, а Усик победит на выносливости. Очень этого хочу», — сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, бой Джошуа и Усика пройдёт 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.



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