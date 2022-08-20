Усик — Джошуа 2. Совершит ли украинец ещё одно чудо — одолеет ли Давид Голиафа? LIVE!

Усик всех надул перед боем с Джошуа

Одной из главных тем, в преддверие реванша был действительный вес украинца. В СМИ вбрасывалась информация о том, что Усик набрал 7 килограммов мышечной массы. И не зря экс-чемпион мира Тони Беллью не верил в возможность такой трансформации. В итоге, Александр показал практически прошлогодний вес. Хорошо это или плохо, покажет бой.