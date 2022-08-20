Усик — Джошуа 2. Совершит ли украинец ещё одно чудо — одолеет ли Давид Голиафа? LIVE!

В субботу, 20 августа 2022 года, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский бой-реванш украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа. Поединок станет реваншем. В первом бою победу одержал Усик, выиграв единогласным решением судей.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя и главных событий вокруг него.
Дуэль взглядов была горяча и продлилась 106 секунд
После взвешивания боксёры сошлись на дуэли взглядов. Помятуя о подставе, которую устроил чемпион, Джошуа решил идти до конца. Эдди Хирн дважды просил соперников повернуться к зрительному залу, но они его проигнорировали. В итоге, соперники сверлили друг друга взглядами почти полторы минуты.
Отвечая на вопрос о реальном весе, уже после стердауна украинец заметил: Видите, как бывает. Не всегда ожидания становятся реальность.
Усик всех надул перед боем с Джошуа
Одной из главных тем, в преддверие реванша был действительный вес украинца. В СМИ вбрасывалась информация о том, что Усик набрал 7 килограммов мышечной массы. И не зря экс-чемпион мира Тони Беллью не верил в возможность такой трансформации. В итоге, Александр показал практически прошлогодний вес. Хорошо это или плохо, покажет бой.
Александр Усик легче Джошуа на 10 кг
Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images
Александр Усик — Энтони Джошуа 2, где смотреть
Реванш Александр Усик — Энтони Джошуа можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.
Джошуа тяжелее Усика на 10 кг
Несмотря на многочисленные спекуляции на тему веса Усика (его команда вбрасывала информацию, что чемпион набрал 10 килограммов мышечной массы, Александр показал те же цифры, что и год назад. Энтони Джошуа оказался ощутимо тяжелее своего соперника. Вес украинца по итогам взвешивания перед боем составил 100,5 кг. Вес Эй Джея — 110,9 кг.
Александр Усик — Энтони Джошуа 2, взвешивание
Фото: Francois Nel/Getty Images
Когда состоится реванш Александр Усик — Энтони Джошуа
Второй бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в Джидде, вечером 20 августа по московскому времени. Начало боксёрского вечера назначено на 18:00 мск. Ориентировочный старт реванша Усика и Джошуа — не ранее 23:30 мск.
Рефери боя «приносил» Джошуа чемпионство — Усика не судил
В бое-реванше украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа в ринге будет работать пуэрториканский рефери Луис Пабон, информирует Big Fight Weekend.
Ранее 56-летний Пабон уже работал на титульном поединке Энтони Джошуа. В декабре 2019 года пуэрториканец был рефери в ринге во время второго боя британца против Энди Руиса-младшего. Это противостояние продлилось все 12 раундов, а победитель был определён единогласным решением судей – Джошуа взял реванш и вернул себе пояса.
Основной кард турнира с главным боем Усик — Джошуа
- Александр Усик (19-0-0) — Энтони Джошуа (24-2-0), титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе;
- Каллум Смит (28-1-0) — Матьё Бодерлик (21-0-0);
- Филип Хргович (14-0-0) — Джили Джанг (24-0-1);
- Баду Джек (26-3-3) — Ричард Ривера (21-0-0).
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