Усик — Джошуа: прямая онлайн-трансляция боя начнётся после 00:45 мск

В ночь с 20 на 21 августа мск в Джидде (Саудовская Аравия) состоится один из главных боксёрских боёв нынешнего года. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа проведут реванш.

Изначально планировалось, что бой начнётся приблизительно в 00:00 мск. Однако из-за того, как складывались другие бои карда спортивного вечера, его начало отодвинулось. Теперь можно ожидать, что бойцы выйдут на ринг не ранее 00:45 мск.

Следить за ходом поединка можно будет на нашем сайте — «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния. На каких-либо российских платформах трансляции боя не предусмотрено. Не будет трансляции и на официальном канале Усика в YouTube, о чём он сообщил ранее.

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