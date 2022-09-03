Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
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Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик рассказал, при каких условиях он готов согласиться на третий бой с британцем Энтони Джошуа, однако отметил, что подобное развитие событий маловероятно.
«Эдди Хирн что-то об этом говорил, но неуверенно. Не хочу говорить о компетентности судей, но когда я посмотрел поединок с Энтони, могу сказать, что максимум пять раундов можно отдать Джошуа.
В общем, не знаю. Если Фьюри «уплывёт», то, возможно, договоримся и о третьем бое с Джошуа. Но уже на НСК «Олимпийский», — приводит слова Александра Усика Sport.ua.
Напомним, в бою-реванше, который состоялся в конце августа, Джошуа раздельным решением судей проиграл украинцу Александру Усику.
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