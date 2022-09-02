Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика

Дилогия Энтони Джошуа и Александра Усика получилась красивой и увлекательной. В первом поединке украинец изящно деклассировал британского здоровяка, едва не нокаутировав Энтони в концовке. Ко второму бою Джошуа подготовился намного лучше: его апперкоты и грамотное использование габаритов доставили Усику немало проблем. Тем не менее уроженец Симферополя снова победил, пусть и раздельным решением. Результат стал для Энтони тяжёлым ударом.

Сразу после объявления судейского вердикта Джошуа сначала попытался досрочно сбежать с ринга, а потом сбросил на пол пояса Усика. В беседе с журналистами спортсмен выглядел сильно взвинченным, почти на грани истерики. На глазах британца были слёзы, а во время пути в раздевалку проигравший боксёр едва не бросился на болельщика, сказавшего ему что-то оскорбительное. Промоутер Эдди Хирн рассказал, о чём говорил с Энтони после боя.

«Он не хотел разговаривать, там была такая атмосфера. Мы вернулись в раздевалку, и он был очень расстроен. На самом деле я подошёл, чтобы поговорить с ним, а он всем говорил: «Оставьте меня в покое». Я сказал: «Нет, я не оставлю тебя в покое. Должен тебе сказать, ты хорошо боксировал». Он сказал: «Нет, я, чёрт возьми, плохо боксировал, я проиграл». Я сказал: «Нет, ты хорошо боксировал. В первом бою ты плохо боксировал», — приводит слова Хирна Daily Mail.

Энтони не умеет проигрывать

Джошуа с большим трудом переживает собственные поражения. Британец не привык проигрывать: Энтони всегда считал себя гениальным боксёром, фантастически одарённым от природы. Действительно, после грандиозной победы на домашних ОИ-2012 Джошуа перебрался в профессионалы, где ему тожё всё давалось сравнительно легко. Англичанин быстро летел к поясам, апофеозом его успеха стала красивая победа над легендарным Владимиром Кличко.

Первая досадная осечка состоялась в 2019 году, когда Энтони сенсационно проиграл маленькому и пухлому Энди Руису. Отлетев в нокаут, Джошуа пожаловался на низкую мотивацию и свист зрителей. В реванше британец выглядел чуть потухшим, откровенно осторожничал, зато добился победы. После чего признался, что первое поражение в карьере нанесло сильный удар по его самооценке. В какой-то момент он даже перестал верить в себя.

Энтони Джошуа Фото: Francois Nel/Getty Images

Впрочем, удачный реванш и выигранный бой с Кубратом Пулевым постепенно привели Джошуа в норму. И тут — новая психологическая яма: в первом поединке с Александром Усиком чемпион выглядел неуклюжим и неловким гигантом, которого легко разбирал украинский гений. На второй бой против Саши британец вышел с откровенно потухшими глазами: хотя Энтони обещал устроить «бойню», на деле он откровенно боялся рисковать. Не помог даже отличный геймплан.

Теперь Энтони выбрал соперника «по плечу»

Хотя Джошуа выложился на 100%, для победы этого всё равно не хватило. Видимо, новая неудача нанесла решающий удар по уверенности Энтони. Как рассказал промоутер Джошуа, в следующем бою британец хочет встретиться… с Дилланом Уайтом. Которого недавно брутально и легко деклассировал Тайсон Фьюри. Таким образом, акции Уайта серьёзно упали — боксёром реально мирового уровня его больше никто не считает.



Мало того, Джошуа в 2015 году и сам нокаутировал Уайта за семь раундов. Так зачем Энтони снова биться с Диллианом? Почему бы не выйти в ринг, например, с Деонтеем Уайлдером? Лучший нокаутёр современности точно дал бы Джошуа конкурентный бой. А победа дала бы право снова просить титульный шанс. Но, видимо, Энтони психологически сломался, как минимум временно. Сейчас он как Трусливый Лев из сказки — ищет соперника полегче.