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Магомедов прокомментировал победу в дебютном поединке в UFC

Магомедов прокомментировал победу в дебютном поединке в UFC
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Немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов прокомментировал победу в дебютном поединке в UFC. Он нокаутировал американца Дастина Штольцфуса.

«Спасибо, я рад быть здесь, быть частью такого события. И я доволен, что мне удалось показать такой результат. Попасть в UFC было сложно. Но люди ждали от меня такого выступления, и я доволен, что сумел это сделать. Я планировал финишировать соперника настолько быстро, насколько было возможно», — сказал Магомедов после боя.

Бой завершился уже на 19-й секунде первого раунда. Магомедов активно начал поединок, сразу выбросил фронт-кик, после чего уже кулаком попал в подбородок Штольцфуса, который в следующее мгновение оказался на канвасе.

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