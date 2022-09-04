Ган нокаутировал Туивасу в главном бою турнира UFC

В Париже в ночь с 3 на 4 сентября мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном поединке турнира встретились экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе, француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туиваса.

Бой завершился победой Гана в третьем раунде нокаутом.

На счету Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Туиваса, в свою очередь, провёл 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений.

Ранее на турнире российский боец UFC Роман Копылов одержал победу в поединке с итальянцем Алессио Ди Кирико. Немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов с победы дебютировал в UFC, нокаутировав американца Дастина Штольцфуса.

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов одержал победу над представителем США Хоакином Бакли.