Ган нокаутировал Туивасу в главном бою турнира UFC

В Париже в ночь с 3 на 4 сентября мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном поединке турнира встретились экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе, француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туиваса.
Бой завершился победой Гана в третьем раунде нокаутом.
На счету Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Туиваса, в свою очередь, провёл 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений.
Ранее на турнире российский боец UFC Роман Копылов одержал победу в поединке с итальянцем Алессио Ди Кирико. Немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов с победы дебютировал в UFC, нокаутировав американца Дастина Штольцфуса.
Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов одержал победу над представителем США Хоакином Бакли.
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