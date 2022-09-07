Нейт Диаз: UFC ведёт себя так, словно я вызывал Чимаева, но я не хотел этого боя

Известный американский боец UFC Нейт Диаз признался, что не хотел поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и до сих пор его не хочет. А согласился только потому, что ему всё равно, с кем драться.

«UFC ведёт себя прямо сейчас так, будто это именно я призывал к этому бою, но я этого не делал, я не хотел и до сих пор его не хочу. Но мне плевать, я буду драться с кем угодно. Но на него оказывается давление — ему лучше прикончить меня, потому что он следующий убийца в городе. А если я надеру ему задницу, они скажут: «О, он не был лучшим в городе», — приводит слова Диаза MMA Fighting со ссылкой на его интервью на канале ESPN MMA в YouTube.



Бой Диаза и Чимаева состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск.

За что многие любят Нейта Диаза?