Нейт Диаз: UFC ведёт себя так, словно я вызывал Чимаева, но я не хотел этого боя

Известный американский боец UFC Нейт Диаз признался, что не хотел поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и до сих пор его не хочет. А согласился только потому, что ему всё равно, с кем драться.
«UFC ведёт себя прямо сейчас так, будто это именно я призывал к этому бою, но я этого не делал, я не хотел и до сих пор его не хочу. Но мне плевать, я буду драться с кем угодно. Но на него оказывается давление — ему лучше прикончить меня, потому что он следующий убийца в городе. А если я надеру ему задницу, они скажут: «О, он не был лучшим в городе», — приводит слова Диаза MMA Fighting со ссылкой на его интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
Бой Диаза и Чимаева состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск.
За что многие любят Нейта Диаза?
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16