Нейт Диаз рассказал, на каких условиях подпишет новый контракт с UFC
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в UFC, дал понять, на каких условиях заключит новое соглашение с промоушеном.
«Мы не продвинулись ни на шаг. Каждый раз, когда я говорил нет, они возвращались с большим количеством денег. Эти парни не принимают отрицательных ответов. Но вы действительно хотите, чтобы я остался? Тогда контракты должны быть у меня и у моих 10 корешей. Мне нужны контракты для всех моих парней. После того, как я сказал это и сделка была проработана, я подумал, что должен драться. Я сам решаю, что делать. Никто на меня не сможет повлиять», — приводит слова Диаза MMA News со ссылкой на его интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
За что многие любят Нейта Диаза?
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