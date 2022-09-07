Эмеев: Чимаев переедет Диаза, и в начале следующего года Хамзату дадут бой за титул

Бывший боец UFC Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от поединка шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаза на турнире UFC 279 в Нью-Йорке.
«Думаю, Хамзат просто его переедет. Скорее всего, в конце второго раунда Хамзат добиванием выиграет. А так, если бы этот бой лет пять-семь тому назад был, может, Диаз до конца продержался бы. Дадут ли Чимаеву титульник после победы? В UFC этого хотят, потому что у него должен был бой состояться с Леоном Эдвардсом. Сейчас на кону пояс, это интересно будет. Думаю, где-то в начале следующего года сделают титульник.
Усман? Моё мнение, что сделают бой Чимаеву. Сначала говорили об Усмане, но потом история утихла, если я не ошибаюсь. Планируют третий бой? Думаю, в UFC по-любому хотят, чтобы Чимаев дрался за пояс, потому что у него хороший рекорд, ноль поражений. И Дане Уайту он очень нравится», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
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