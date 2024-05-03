Пантожа и Эрцег показали одинаковый вес перед титульным боем на UFC 301

В ночь с 4 на на 5 мая мск в Рио-де Жанейро (Бразилия) состоится очередной номерной турнир UFC 301, в главном поединке которого за пояс чемпиона промоушена в наилегчайшей весовой категории встретятся действующий обладатель титула Александр Пантожа и претендент на пояс Стив Эрцег. В преддверии боя оба спортсмена приняли участие в официальной церемонии взвешивания.

Оба бойца показали одинаковый вес – 56,7 килограмма.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 238, Эрцег нокаутировал Мэтта Шнелла и вышел на серию из трёх побед в лиге. Пантожа в последнем бою, проходившем в декабре прошлого года, единогласным решением судей одолел Брэндона Ройвала.

Самый короткий поединок в ММА: