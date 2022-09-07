Президент UFC Уайт отреагировал на решение Нейта Диаза запустить свой промоушен

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о решении бойца его промоушена Нейта Диаза запустить свою бойцовскую лигу.



«Послушайте, это не так просто, как кажется. Многие пытались, однако, в конце концов, чем больше людей увлекается этим видом спорта, тем больше появляется талантов. Надеюсь, что каждый вторник, 52 недели в году, я смогу проводить турниры в Contender Series.

Мне очень нравится Нейт Диаз, и я желаю ему только самого лучшего во всём, что он делает. Будет ли он драться в другом промоушене или запустит свой промоушен, я в любом случае желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале MMA Junkie в YouTube.

За что многие любят Нейта Диаза?