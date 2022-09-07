«Это нельзя назвать боем». Василевский дал прогноз на встречу Чимаев — Диаз

Экс-чемпион М-1 Challenge в полутяжёлом весе Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.



«Сейчас я не вижу шансов у Нейта Диаза. От Диаза осталось только имя. Думаю, что он не протянет полную дистанцию. Конечно, он посопротивляется. Но это будет сопротивление, а не противостояние. То есть один будет избивать, а другой — пытаться выжить, чтобы себя защитить. Это нельзя назвать боем.



Есть такое задание – отработка в парах. Например, в дзюдо, ты пытаешься сделать бросок, а спарринг-партнёр упирается. Он не даёт тебе это сделать. То же самое и здесь. Хамзат будет его бить и бороть, а Диаз будет сопротивляться. Но этого будет, конечно же, недостаточно.



Хотя он живучий и долгоиграющий. Его очень тяжело финишировать, потому что у него есть хорошая функицоналка и характер. Плюс есть такие бойцы от природы, которые быстро взрываются и так же быстро угасают. А Диаз не такой. Он не особо взрывной, он больше похож на стайера. Не зря же он триатлоном занимается. Он может работать довольно долго в среднем и немного выше среднего темпе.



Если бы у Хамзата были проблемы с функционалкой и он умирал бы во втором раунде, тогда да. Но я не думаю, что у него будут такие проблемы. Ну и сопротивление Диаза будет не настолько сильное, чтобы обесточить Хамзата и забрать у него все силы. Это 100% неконкурентный бой», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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