Родригесу предложили бой с Джинлиангом. Ли должен был драться с Фергюсоном на UFC 279

Репортёр Аарон Бронстетер в своих социальных сообщил, что американскому бойцу UFC Даниэлю Родригесу предложили новый контракт на поединок с китайским спортсменом Ли Джинлиангом на турнире UFC 279. Родригес дал согласие на этот бой, в настоящий момент его команда ожидает ответа от китайского бойца.
Изначально планировалось, что Родригес на турнире UFC 279 встретится с Кевином Холландом в промежуточном весе.
Таким образом, можно предположить, что в главном поединке турнира UFC 279 встретятся Нейт Диаз и Тони Фергюсон, который на этом турнире должен был драться с Джинлиангом. В случае если бой Родригеса и Джинлианга будет утверждён, то, вероятно, Хамзат Чимаев на этом турнире встретится в соглавном событии с Кевином Холландом, с которым у него произошёл конфликт накануне во время пресс-конференции перед вечером боёв.
Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.
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