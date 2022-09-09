Родригесу предложили бой с Джинлиангом. Ли должен был драться с Фергюсоном на UFC 279

Репортёр Аарон Бронстетер в своих социальных сообщил, что американскому бойцу UFC Даниэлю Родригесу предложили новый контракт на поединок с китайским спортсменом Ли Джинлиангом на турнире UFC 279. Родригес дал согласие на этот бой, в настоящий момент его команда ожидает ответа от китайского бойца.



Изначально планировалось, что Родригес на турнире UFC 279 встретится с Кевином Холландом в промежуточном весе.



Таким образом, можно предположить, что в главном поединке турнира UFC 279 встретятся Нейт Диаз и Тони Фергюсон, который на этом турнире должен был драться с Джинлиангом. В случае если бой Родригеса и Джинлианга будет утверждён, то, вероятно, Хамзат Чимаев на этом турнире встретится в соглавном событии с Кевином Холландом, с которым у него произошёл конфликт накануне во время пресс-конференции перед вечером боёв.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.