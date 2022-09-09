Диаз и Фергюсон пока не могут договориться о количестве раундов в их бою на UFC 279

Инсайдер Коул Шелтон сообщил подробности переговоров о поединке между Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном в своих социальных сетях. По словам Шелтона, в настоящий момент есть только один камень преткновения в этих обсуждениях — количество раундов. Команда Нейта Диаза хочет, чтобы бой был пятираундовым, в то время как Фергюсон настаивает на трёх раундах, поскольку изначально он не готовился к бою в главном событии турнира.



Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон может встретиться с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза состоится в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.